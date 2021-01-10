CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gazetecilere seslendi: “Size minnet borçluyuz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi.

Parti genel merkezinde gerçekleşen toplantıda, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının her şart ve koşulda mesleklerini icra etmeye devam ettiklerini söyleyerek teşekkür etti. Kılıçdaroğlu,“Bugün sizin gününüz. Öncelikle şunu ifade edeyim; sade bir vatandaş olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak, gerçekten de size minnet borçluyuz. Teşekkürlerimi ifade ederek sözlerime başlamak isterim. Çünkü sizler günün 24 saatinde çalışırsınız. Bizler bazen evimizde otururuz, sokakta, kahvede, caddede gezeriz, arkadaşlarla sohbet ederiz. Ama bir şekliyle dünyadan haberleri alırız. O haberleri bize ulaştıran kişiler sizlersiniz. O nedenle dünyada neyin olup bittiğini öğrenmek isteyen herkes, kim olursa olsun, kimliği, yaşam tarzı, eğitim düzeyi ne olursa olsun size teşekkür etmek zorundadır” şeklinde konuştu.

Utku Şimşek - Erdinç Türkcan