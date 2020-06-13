'CHP, gittikçe HDP'ye benzemeye başladı'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, gündeme ilişkin gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili tartışmalarını değerlendiren Yıldırım Danıştay'dan çıkacak kararın beklenmesi gerektiğini belirterek “Herhangi bir kanuni çalışmaya gerek kalmayacak. Danıştay, cami derse işlevine devam edecek. İyi Parti'nin yaptığı güya sahiplenmek. Bu işin önergeyle, teklifle, yasayla ilgisi yok. Kararı bekleyeceğiz. MHP de Ayasofya'da ezan sesleri yükselsin, millet beş vakit namazını kılsın istiyor” dedi.

CHP, HDP'YE SAHİP ÇIKIYOR

Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'li eski milletvekillerine yönelik açıklamalarına ilişkin şunları söyledi: Kılıçdaroğlu geldiği günden beri HDP ile işbirliğinde. CHP ve HDP ittifakı var; ama gizli bir ittifak. Bu süreçte CHP, artık HDP'ye benzemeye başladı. Bu ittifakta HDP'de bir CHP'lileşme olmadı. Ama CHP'de bir HDP'lileşme oldu. HDP'li iki vekilin suçu terör örgütü PKK'ya üye olmaktır. PKK'nın misyonu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkıp yerine devletçikler kurmaktır. CHP, HDP'ye, İyi Parti ise CHP'ye sahip çıkıyor. Bu ülkeyle ilgili sıkıntıları var. CHP'de Deniz Baykal'dan sonra Kılıçdaroğlu'nun siyaseti, ulusalcıların da tasfiyesiyle HDP siyasetine dönmüştür.

2023 CHP-HDP İTTİFAKI

MHP'li Yıldırım, 2023 seçim ittifaklarıyla ilgili ise şöyle konuştu:

Pervin Buldan'ın açıklamasına göre; meşru ittifak istiyorlar. CHP, ittifakı devam ettirecek. CHP'nin oy oranı \%25'i geçemeyeceği için milliyetçi-muhafazakâr çevrelerden oy devşirmeyi, kurulan siyasi partiler üzerinden arıyor. Burada bir üst akıl var. Bu akıl, PKK'lı ile Atatürkçüyü, ulusalcı ile Millî Görüşçüyü, FETÖ'cüyü, liberali, solcuyu aynı safa getiriyor. Bunların hedefleri; 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek ve Cumhur İttifakı'nı zayıf düşürmektir. Bu çalışma, CHP ve üst akıl Pensilvanya'nın yönlendirmesiyle sürüyor. O zaman Meral Akşener'e, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a CHP'nin kontrolünde küçük partiler kurdurursunuz. Bu partiler DEVA, Gelecek ve İYİ gibi popülist isimler. Amaç \%10'luk değil, \%2'lik devşirmelerle Cumhur İttifakı'nın \%52 oyunu aşağı çekmek. Bu masa başında organize edilmiş siyasi bir mühendislik. CHP'nin ve üst aklın; Türkiye'de iktidar ve Cumhurbaşkanlığını değiştirme programıdır. Bu memleket sahipsiz değil, her oyunu bozarız.

D. Akdeniz'de tek söz sahibi biziz

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un açıklamalarını da değerlendiren MHP'li Yıldırım “Yunanistan, Akdeniz'i kaptırdı. Türkiye'nin Libya'yla Deniz Yetki Antlaşması, BM'ye gitti. Her şey Türkiye ve Libya'nın kontrolünde. Doğu Akdeniz'de tek söz sahibiyiz. Bunu hem ABD hem de Avrupa söylüyor. Meclis'ten geçen tezkereye en çok Yunanistan üzüldü. Tezkere geçmesin diye en çok çaba sarf eden de CHP oldu. Yunanistan çok şey kaybetti. Agresifliklerinden camilere Yunan bayrağı asıyorlar” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi