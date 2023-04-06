CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı iddiası

Edinilen bilgiye göre, Seyrantepe'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının da olduğu caddeden silah sesleri yükseldi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede CHP İl binasının karşısındaki binadan silah sesleri duyulduğu, olay yerinde boş kovanlar bulunmasının ardından binada yoğun bir çalışma başlatıldığı öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahallinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliğinden CHP İl Başkanlığına silahlı saldırı iddiası ile ilgili açıklama

Sarıyer'de bulunan CHP İl Başkanlığı binasına saat 04.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Konuya ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Bugün saat 04.00 sıralarında Sarıyer ilçemizde bulunan CHP İl Başkanlığı binasında görevli polis memuru tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine TEM Otoyolunda silah sesleri duyulduğu yönünde ihbarda bulunulmuştur. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan incelemeler ve binanın güvenlik görevlileriyle yapılan görüşmelerde, TEM Otoyolu Edirne istikametinden 5-6 el silah sesi duydukları beyan edilmiş, il başkanlığı binası ve çevresindeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı anlaşılmıştır. Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun 2. şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 9mm çapında (2) adet kovan bulunmuştur. Konuyla ilgili başlatılan incelemeler devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Canan Kaftancıoğlu: “Emniyet güçlerinin yaptığı incelemeye göre il binamızda herhangi bir kurşun izi bulunmamıştır"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer'de bulunan CHP il binasına silahlı saldırı yapıldığını öne sürdü. İl binası önünde açıklama yapan Kaftancıoğlu, “Bugün saat 05.00 sularında TEM Otoyolu'ndan Edirne istikametindeki bir araç İstanbul İl Başkanlığımızın önünde 7-8 el ateş etmiş bulunmakta. Olay mahallinde boş kovanlar tespit edilmiştir. Emniyet güçlerinin il binamızda yaptığı incelemeye göre il binamızda herhangi bir kurşun izi bulunmamıştır. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. İyi Parti İl Başkanımız geçmiş olsun ziyaretine gelmiştir. Kendisiyle de süreci değerlendirip yolcu ettikten sonra sizlere yazılı bilgilendirme yaptım” dedi.

“Saldırı olacağına dair bir duyumumuz yoktu”

Kaftancıoğlu, “İl başkanlığımıza saldırı olacağına dair herhangi bir duyumumuz yoktu. İyi Parti'ye yapılan saldırıdan sonra bu tip saldırıların olabileceğini öngörmesek de olursa şaşırmayacağımızı biliyorduk, nitekim şaşırmadık da. Bu kesin il binası mıdır değil midir cevabını vermesi gereken ben değilim. En az sizin kadar merak ediyoruz, bu saldırının kimler tarafından ve ne maksatla yapıldığını” ifadelerini kullandı.

“Bir haftada iki siyasi parti binasında olay oldu”

Kaftancıoğlu, “Bir hafta önce İyi Parti il binasına yapılan saldırı, bu sabah il binamızın hemen karşısından açılan ateşler bir bekçi değilse umarım hepimiz için tatmin edici bir açıklama olabilir. Bir hafta içinde İstanbul'da iki tane siyasi parti il başkanlığı önünde herhangi bir olay olma ihtimali, ben de Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı kadar olmasa da az buçuk matematik bilirim, sanıyorum ki dünyadaki en büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalinden daha düşüktür” şeklinde konuştu.

“Vali tahkikatın devam ettiğini ve kamera kayıtlarını incelediklerini söyledi”

Kaftancıoğlu, “İstanbul Valisi ile görüştüm. Olayla ilgili kamera kayıtları ve tahkikatın devam ettiğini ve kamera kayıtlarını incelediklerini söylediler. Bizlere bilgi vereceklerini ifade ettiler. Ben bu saldırı olduğu saatlerde Ankara'daydım sabaha karşı. Hemen İstanbul'a yola çıktım. O saatten itibaren Genel Başkanımızla irtibat halindeyiz” dedi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'da CHP İl Başkanlığını ziyarete geldi.





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