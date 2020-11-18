CHP Kula İlçe Başkanı Kasırga yoğun bakımdan çıktı

07 Kasım 2020 Cuma günü yaptırdığı test sonucu pozitif çıkmasının ardından ikamet ettiği evinde tedavi gören Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, Yoğun Bakım Ünitesi tedavisi alması için Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yaklaşık 5 gündür Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Başkan Kasırga, dün akşam saatlerinde uygulanan medikal tedaviye yanıt vererek yoğun bakımdan çıkarıldı. Hastane odasında tedavisine devam edilen Kasırga'nın sevindirici haberini, gelişmeleri yakından takip eden Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş dönem Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, sosyal medya hesabından paylaştı. Biçer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanımız Sayın Osman Kasırga; Covid 19 Enfeksiyonu nedeniyle yatmakta olduğu Manisa Şehir Hastanesin'de beş gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.Bugün itibariyle; uygulanan medikal tedaviye yanıt alınmış ve kendisi hastane servisindeki odasına çıkarılmıştır.Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve kısa sürede sağlıkla aramıza dönmesini diliyorum.”

Hasan Yiğen

