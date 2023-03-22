CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Adaylık için belgelerimizi hazırlayıp YSK'ya teslim ettik'

CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında TBMM Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Enez Özkoç, Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü ile bir araya gelerek hazırlanan başvuru belgelerini imzaladı. Ardından Kılıçdaroğlu'nun başvuru belgeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adaylığı için belgelerimizi hazırlayıp Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettik. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Huzeyfe Tarık Yaman

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