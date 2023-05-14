CHP lideri Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Arjantin İlkokuluna gelen Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. 4221 numaralı sandığı geçen Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, “Bütün yurttaşlarıma teşekkür ederim. Sandığa gidip oy kullanan bütün yurttaşlarıma en içten saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz, bundan sonra göreceksiniz inşallah, bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Aytekin - Galip Ermiş



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