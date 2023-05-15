CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Seçim balkonda kazanılmaz. Milletimiz ikinci tur diyorsa tamam'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile beraber CHP Genel Merkezi'nde açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, “Katılım oranının yüzde 90'a yaklaşması memnuniyet vericidir. Erdoğan beklediği sonucu alamamıştır. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa tamam. Bu seçimi ikinci turda kazanacağız. Bunu herkes bilsin. Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan toplumdan beklediği güven oyunu alamamıştır. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50'nin üzerindedir. AK Parti'deki oy kaybını da bu gerçek göstermektedir. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için, milletimizle beraber bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Halkımız emin olsun, mutlaka ama mutlaka kazanacağız ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" açıklamasında bulundu.

Hidayet Türkyılmaz



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