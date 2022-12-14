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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu davası hakkında açıklama

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu davası hakkında açıklama
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu davası hakkında açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava hakkında yaptığı açıklamada, "Bu halk kimsesiz değildir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi temasları kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava hakkında açıklama yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun davasında halkın kimsesiz olmadığını vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın" ifadelerini kullandı.

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