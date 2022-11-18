İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti

CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti
CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti.

CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti - Tıkla İzle

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile devam etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının 2023 bütçesine dair milletvekillerinin sorularını yanıtlarken tartışma yaşandı. Bakan Soylu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiğini söyleyen CHP milletvekilleri Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın oturduğu kürsüye geçerek Soylu'nun Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemesini istedi. Yılmaz ile CHP milletvekilleri arasındaki tartışma uzun süre devam etti. Yılmaz iç tüzükten kaynaklı olarak sadece milletvekillerini temiz bir dil kullanmaya davet edebileceğini ifade etti.

Ahmet Umur Öztürk

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.