CHP mitinginde Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Şeref, namus sözü vermiştin, neden tutmadın?'

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken haksız yere işten çıkartıldığını iddia ederek Tekirdağ'dan Ankara'ya yürüyen ve CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakarak Kılıçdaroğlu'nu protesto eden Numan Büyükhan, Kılıçdaroğlu'nu bu sefer de Tekirdağ'da düzenlediği miting esnasına protesto etti.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması esnasında yanında getirdiği ve üzerinde, "Kılıçdaroğlu şeref, namus sözü vermiştin, neden tutmadın" yazılı pankartı çıkartarak havaya kaldırıp Kılıçdaroğlu'nu protesto eden Büyükhan, “CHP Genel Merkezi önünde 1.5 ay eylem yaptım. Ben şerefsiz bir adam olsam burada eylem yapmam. Ben soruyorum, benim şerefsizliğim neymiş. Kadir Albayrak oradan desin ki, senin şerefsizliğin buydu. Senin ahlaksızlığın buydu. Ben hakkımı aradım diye, yüzde 1 zam nedir, işçinin özlük haklarını yok edip, toplu sözleşmenin hükümlerini yerine getirmiyorsunuz dedim diye bunlar yapıldı. Gazeteler de yazdı. Banka promosyonlarında 21 milyon TL kayıp, genel merkezi kaç defa aradım. Niye işçinin onuruna, şerefine kulak verilmedi? Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü yaptı, şeref namus sözü verdi. Neden ayaklarının altında çiğnedi? Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı olarak soruyorum. Şerefsiz olsam, namussuz olsam, buradan Ankara'ya adalet yürüyüşü yapar mıyım? Benim 3 tane evladım var, evim kira. Ben ne yaptım kardeşim? Söyleyin ya. Millet bana odaklamış, bak kimse onu dinlemiyor. Çünkü ben şerefliyim. Adalet yürüyüşü yaptım, çiğnemedim. Şeref namus sözü verdim, yerine getirdim. Soruyorum; Şeref namus sözü verip Türk siyasi tarihine geçti Kılıçdaroğlu. Mutlu mu? İnsanların karşısına çıkıp gülücükler dağıttığında mutlu mu? Yerel seçimler sonrası 26 bin tane işçi emekçi sırf siyasi sebeplerden dolayı işinden, aşından edildi. İşçi emekçi bu ülkenin çakıl taşıdır, en kıymetlisidir. Bak deminden beri belediye işçileri burada harıl harıl çalışıyorlar. Bunlar 15 bin TL banka promosyonu, ikramiyesi vereceğiz diyorlar. Çalışan işçinin bayram işçisinin bayram ikramiyesini, tediyelerini niye vermediniz. Maaşlarını niye yatırmadınız? Bu mu şeref, bu mu namus? Vallahi helal olsun" dedi.

Tunay Özdemir - Hüseyin Çanlı

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