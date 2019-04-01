CHP sahilden çıktı

Seçimlere Millet İttifakı adı altında giren CHP ve İYİ Parti 61 ilde iş birliği yaptı. İttifak kapsamında 37 ilde CHP'li, 24 ilde ise İYİ Partili isimlerle yarışa girildi. Resmî olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı kapsamında desteklenen CHP adayları 20 ilde seçimi kazandı. CHP, 14 belediye sayısını 10 büyükşehir 10'u il olmak üzere 20'ye yükseltti. Kıyı bölgelerinin yanı sıra İç Anadolu'da bazı iller ile Ardahan‘ı da kazanan CHP, ‘sahil partisi' olmaktan kurtuldu. Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti ise bu seçimlerde silindi. Parti yaklaşık 20 ilçe dışında hiçbir il belediyesi kazanamadı.

CHP; İzmir, Ankara, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Bolu, Antalya, Eskişehir, Adana, Burdur, Sinop, Artvin, Ardahan, Kırşehir, Bilecik, Hatay, Muğla, Yalova, Aydın ve Mersin belediye başkanlıklarını kazanarak 14 olan belediye sayısını 20'ye yükselti. CHP, 2014 seçimlerinde kazandığı Zonguldak, Kırklareli ve Giresun'u ise kaybetti.

ANKARA'DA KIRAN KIRANA YARIŞ

Seçimin kıran kırana geçtiği yerlerden biri olan Ankara'da Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş kazandı. Yavaş yüzde 49,70 civarında oy alırken, rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 48'de kaldı. Yavaş 2014 yerel seçimlerinde de CHP'den aday olmuş ve o dönem seçimi Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'e karşı az bir farkla kaybetmişti. Yavaş, seçim kampanyası sürecinde sık sık sahte senet iddialarıyla gündeme gelmişti. İzmir Seferihisar ilçe Belediye Başkanı Tunç Soyer'le seçime giren CHP, burada yüzde 58,13 oranında oy aldı. Soyer'in AK Partili rakibi Nihat Zeybekci ise yüzde 38 civarında oy aldı.

Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da seçim yarışına giren CHP, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a karşı kaybetti. İmamoğlu, resmî olmayan sonuçlara göre yüzde 47 civarında oy alırken, rakibi Binali Yıldırım ise yüzde 49 civarında oy alarak seçimlerde galip geldi. 2014 yılında Zonguldak belediyesini kazanan CHP, bu ili AK Parti'ye kaybetti. CHP adayı Şenol Şanal yüzde 38,3'te kalırken, AK Parti'nin adayı Ömer Salim Alan yüzde 43 civarında oyla Zonguldak belediye başkanlığını kazandı. CHP 2014 seçimlerinde Zonguldak'ta yüzde 39,9 oy almıştı.

ARTVİN VE ARDAHAN'DA KAZANDI

Artvin'de Millet İttifakı'nın desteklediği CHP'li Belediye Başkan adayı Demirhan Elçin seçimleri yüzde 51,3 ile kazandı. Cumhur İttifakı'nın Artvin adayı Mehmet Kocatepe ise yüzde 43,48 oranında oy aldı. CHP ayrıca Ardahan'da da seçimleri kazandı. CHP'nin Ardahan Belediye Başkan adayı Faruk Demir, yüzde 46,7 oranında oy alarak, AK Parti'nin adayı Yunus Baydar'ı 7 puan geride bıraktı.

Milet İttifakı bu ilde iş birliği yapmazken, ayrı ayrı aday çıkarmıştı. İYİ Parti'nin adayı Mete Özdemir ise Ardahan'da yüze 3,9'da kaldı.

YALOVA YİNE KIL PAYI

2014 yerel seçimlerinde CHP'nin kıl payı kazandığı Yalova'da yine kıl payı bir sonuç çıktı. CHP'nin aday gösterdiği mevcut Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, resmî olmayan sonuçlara göre yüzde 46,30 oy oranı ile seçimi kazandı. Salman'ın rakibi AK Parti'nin adayı Yusuf Ziya Öztabak ise yüzde 46.09 oranında oy aldı. Bir önceki yerel seçimlerde Yalova'da CHP yüzde 48, AK Parti ise 47,6 oranında oy alırken seçim kıran kırana geçmişti.

Türkiye Gazetesi