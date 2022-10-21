CHP Tekirdağ'dan toplu istifa açıklaması

CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Zeynel Saygın, CHP İl Başkanlığı binasında gazetecilerle bir araya geldi. Saygın, yaptığı açıklamada CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak başta olmak üzere parti içerisindeki bazı kişilerin il yönetimini düşürmek istediğini belirterek, “Güçlü bir örgüt ve yerel iktidar için partimizdeki en büyük ihtiyacın parti içi barış ve beraberliğin olduğunun farkında olarak çalışmayı hedefledik. Bu fikirleri her platformda dile getirdik. Birkaç dönemdir bir araya gelmeyen il milletvekillerimizi bir araya getirerek, 11 ilçeyi hep birlikte ziyaret ederek birlik mesajı verdik. Ne kadar isabetli şeyler yaptığımızı ve doğru yolda olduğumuzu da üyelerimizden ve delegelerimizden gelen olumlu geri dönüşlerle teyit ettik. Ancak, bu çabamızın birtakım siyasi aktörleri rahatsız ettiğinin farkına varmakta gecikmedik. Bizler partimizde iç barışı, birleşmeyi, bütünleşmeyi sağlamaya çalıştıkça, parti içindeki çok küçük fakat etkili bir kitlenin tahrik edici, ayrıştırıcı, kavgacı, kutuplaştırıcı tavırlarını üzülerek gözlemledik. Özellikle tahrik etmek amacıyla sataşma girişimlerini esefle ve hayretle müşahede ettik. Bu tavır ve davranışlardan beslenerek kendisine koltuk ve çıkar sağlama niyetinde olan kişilere inat birlik-beraberlik içerisinde, kavga etmeden partimizin güçlü geleceğine koşar adımlarla iktidar yürüyüşüne inandık. Ancak Tekirdağ'ı siyaseten parsellendiğini düşünen ve siyasi çıkar peşinde koşarak, halkın emaneti olan makamları baba yadigarı zannedenlerin çıkar kovanına da çomak soktuğumuzu hayret ve üzüntüyle fark ettik. Bilindiği gibi daha önceki seçimler öncesinde de 2012 yılında Kadir Albayrak ve 2018 yılında Recep Ökten yönetimleri de aynı zihniyetin oyunları ile düşürülmüş olup, sonucunda dört belediyenin kaybedilmesine neden olunmuştur. Demokrasinin gereği ön seçim istedik. Tüm adayların üyelerce belirlenmesini savunduk. Demokrasiden vazgeçmedik. Birileri de masa başı ile bir yerlere gelmekten vazgeçmedi” dedi.

Halil Dağ

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