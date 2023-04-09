CHP ve İYİ Parti milletvekili aday listeleri YSK'ye teslim edildi

Son halini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in verdiği milletvekili aday listesi, parti meclislerinin onayına sunuldu. Millet İttifakı çatısı altında yer alan CHP ve İYİ Parti, kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacak. DP, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını CHP listelerinden gösterdi. İki partinin milletvekili aday listeleri, YSK'ye teslim edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı CHP listesini teslim etmesinin ardından yaptığı konuşmada, “Umarız hem partimize hem ittifakımıza hem de Türkiye'ye hayırlı sonuçlar üretir bu seçim. Türkiye'nin demokrasi sürecinde eksiklikleri tamamlar, daha iyi bir yere gidişimizi sağlar. Büyük değişimin önünü açar. Bugün güzel bir gün, umarız daha güzel günler göreceğiz. İttifak içerisinde girmiş olduğumuz partiler doğal olarak bizim listelerimizden bizim logomuzla seçime girecekler. Onun için biz listelerimizde ittifak içerisinde bulunduğumuz partilere yer verdik. Onun sayısını açıklamak şu anda belki doğru olmaz. Farklı siyasi partilerden Millet İttifakı ortaklığını göstermek için beraber yürüdüğümüzü göstermek için daha güçlü olduğumuz göstermek için beraber giriyoruz seçimlere. Bu da bize memnuniyet veriyor” dedi.

“CHP ile İYİ parti iş birliği yapıyor diyebiliriz”

İYİ Parti ile de iş birliği yapılan illerin olduğunu belirten Salıcı, “Onlarla da bazı seçim bölgelerinde iş birliği yapıyoruz. Amacımız parlamentoda çoğunluğu sağlayacak bir yapıyı kurabilmek. Az önce listeleri verdik. Bundan sonra da bazı yerlerde iş birliği yapılabilir mi, onun olanaklarına da bakacağız. Şu an itibarıyla 11 ilde İYİ Parti'yle iş birliği yapıyoruz. Onun dışında görüşmelerin ikinci turunda iş birliği yaptığımız birkaç il daha var. 15-16 civarı ilde CHP ile İYİ parti iş birliği yapıyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Mevlüt İşli - Gazi Taş - Mustafa Cenik

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