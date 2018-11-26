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CHP ve SP ittifak yapacak mı?

CHP ve SP ittifak yapacak mı?
CHP ve SP ittifak yapacak mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Anadolu’da çeşitli yerlerde yeri geldiği zaman bir dirsek temasının yapılabileceğini de ifade etmiştik. Bu düşüncemizde yine kararlıyız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından iki lider birlikte kameraların karşısına geçti ve kısa birer açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, görüşmede ekonomiden dış politikaya Türkiye'nin sorunlarını ele aldıklarını belirtti, Karamollaoğlu ve ekibine teşekkür etti. 

Temel Karamollaoğlu ise, “Bu seçimlerde de biz, daha önceden de ifade etmiştim, genel bir ittifakın söz konusu olmadığını. Mümkün olduğu kadar biz her seçim bölgesinde seçime girme gayreti içinde bulunacağımızı ama geçmişte de söylediğimiz gibi Anadolu'da çeşitli yerlerde yeri geldiği zaman bir dirsek temasının yapılabileceğini de ifade etmiştik. Bu düşüncemizde yine kararlıyız. İnşallah bu seçimler memleketimiz için milletimiz için hayırlı olur diyoruz” diye konuştu.  

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