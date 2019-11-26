CHP'de koltuk savaşları

CHP'de olağan kurultaya az bir süre kala ‘parti içi hesaplaşma' Türkiye'nin gündemine oturdu. “Cumhurbaşkanlığı Külliyesine giden ismi” bildiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, henüz o ismi açıklamazken; parti içindeki koltuk savaşları, hizipçilik, çeteleşme ve kumpas' tartışmaları da yeniden gün yüzüne çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun kurultay öncesinde koltuğunu korumayı, Muharrem İnce'nin de ‘mağdur sıfatıyla' kendine paye çıkararak kurultayda elini güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Öte yandan, CHP'deki karışıklığın ‘kime yaradığı' sorusu da gündeme. Kulislerde, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin bu süreçte yıprandığı belirtilirken bütün bu tartışmalardan uzak kalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na işaret ediliyor. Yaşanan gelişmelerin, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını kesinleştirdiğine dikkat çekiliyor.

PARTİDE KAMPLAŞMA

CHP tartışmalar arasında olağan kurultayına hazırlanırken, parti içinde karışıklar da tavan yaptı. Parti içindeki ‘ulusalcılar', ‘Kılıçdaroğlu taraftarları', ‘İnce destekçileri' ve ‘sol gruplar' harekete geçti. Kılıçdaroğlu'nun ‘liderliği' yeniden parti içinde tartışmaya başlanırken Muharrem İnce'nin bu krizi fırsata çevirmeye çalıştığı ve Kılıçdaroğlu'nu yıpratma siyaseti güttüğü öne sürülüyor. Kılıçdaroğlu'nun koltuğunun sallandığı, Muharrem İnce'nin ise elin güçlendiği yorumlar yapılsa da; İnce'nin son birkaç gündür CHP yönetimini ağır bir şekilde eleştirmesinin parti tabanın tepkiyle karşılandığına dikkat çekiliyor. CHP içindeki kamplaşmada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın ise İnce'yi desteklediği iddia ediliyor.

İNCE'NİN EKİBİ ÇİZİLİYOR

Muharrem İnce'nin Nisan ayında yapılan kurultayda aday olmasına kesin gözüyle bakılırken, bir önceki kurultayda Muharrem İnce'ye destek veren delegelerin üstünün çizildiği belirtiliyor.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, iddiaları ‘kumpas' olarak nitelendirdi ve “Hedef CHP ve genel başkan” ifadesini kullandı. Öztrak, İnce'nin iddiasıyla ilgili de “CHP ruhunu hiç anlamayanlar, bu ruhu hiçbir zaman içlerine sindiremeyenler CHP içinde çete arama gafletine düşebilir” dedi.

ÖZKOÇ'TAN İNCE'YE: KANITLAMAZSAN NAMERTSİN

Muharrem İnce'nin CHP yönetimini hedef alan ve parti içinde “çete” olduğunu iddia eden açıklamalarına CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan cevap geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yapan Özkoç “Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır. Kanıtın varsa konuş, yoksa sus. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!” ifadelerini kullandı.



​Türkiye Gazetesi