CHP'de Kozlu İlçe Gençlik kolları başkanı ve yönetimi istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi Kozlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sercan Çelik ve yönetimi istifa kararını yazılı açıklamayla duyurdu.

Yapılan hizmetin bayrak yarışı olduğunu vurgulayan çelik, her zaman partinin emrinde olacağını belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Bizler Cumhuriyetimizin aydın yüzleri, ülkemizin umutları, yarınları ve altı okun emektar gençleriyiz. Bizler yeri geldiğinde hayatını hiç düşünmeden riske atan, kar kış, yağmur çamur demeden sokaklarda terini akıtıp çalışan, kapı kapı gezen, broşür dağıtan, gece ayazında bayraklamaya, pankarta, afiş asmaya çıkan, polislerce yakalanıp karakollara taşınan, okulundan, ailesinden, sevdiklerinden feragat eden, yaşamından kısan, bütün varını yoğunu partisine veren bu partinin emektar gençleriyiz. Cumhuriyetimizin savunucusu, ilericilik iddiasındaki partimiz bu ülkenin aydınlık yarınlarını kuracak olan biz gençlere öncelikle örgütte hakkımız olan temsiliyetleri teslim ederek sahip çıkmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz gücünü oluşturan Gençlik Kolları olarak sadece bayraklama ve afiş asma zamanı akıllara gelip, iş gerekli mecralarda temsiliyet noktasına geldiğinde unutuluyor olmamıza karşı olan mücadelemiz terimizin son damlasına kadar sürecektir. Biz gençler siyaseti, dürüst, onurlu ve ilkeli duruşun topluma yayılması amacıyla yaparken, bazı makam sahiplerinin yaptıkları hileleri görmek bizi onlar adına da utandırmıştır. Bizler bugün görevimizi yeni arkadaşlarımıza bırakırken, partimizden gelecek olan her çağrı ile sokak sokak, mahalle mahalle gezmeye hazır olacağız. Görev süresinde yanımda olan tüm il ve ilçe kadın kolları teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”

Sertaç Özdemir

