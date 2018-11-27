CHP'de sandık ayarlı doğru

Erken yaşta evlilikler, Türkiye'nin kanayan yaralarından biri. Meclis, yıllar önce meseleye el attı. Bütün partilerin katılımıyla inceleme komisyonu kuruldu. Mağdur aileler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, psikologlar, akademisyenler, din adamları, hakimler dinlendi ancak bir neticeye varılamadı. CHP'li milletvekilleri Özcan Purçu ve Burcu Köksal, konuyu TBMM gündemine taşıyarak düzenleme yapılması gerektiğini savundu. AK Parti, kanun teklifi hazırladı. Ancak, aylar önce düzenleme isteyen CHP, bir gece ortalığı ayağa kaldırdı. Düzenleme kamuoyunda “AKP çocuk tecavüzcülerini affediyor” şeklinde yansıtıldı. Bunun üzerine düzenleme komisyona çekildi. Cezaevindeki eşler ve aileleri dahil 20 bin kişiyi ilgilendiren paket rafa kaldırıldı.

ÇELİŞKİ DEĞİL Mİ?

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, geçtiğimiz günlerde küçük yaşta evlendiği için eşleri hapse atılan ve çocuklarıyla bir başına kalan kadınlarla Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Sertel, partisinin iki sene önce şiddetle karşı çıktığı meseleyi seçim yaklaşırken sahiplendi. Erken yaşta evlilik mağdurları için mahkûmların ve ailelerinin 7 aydır umutla beklediğini söyleyen Sertel, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “İnsanların umutlarıyla daha fazla oynamayın, olumlu ya da olumsuz gereğini yapın” diye seslendi.

CHP'li vekili aradık ve “Bu çelişki değil mi?” diye sorduk. Daha önceki tasarının geniş kapsamlı olduğunu söyleyen Atilla Sertel, “AK Parti'ninki sadece bu mağduriyet kapsamında değildi. O biraz daha geniş olduğu için biz reddetmiştik. Biz çocuk istismarına, cinsel tacize elbette ki karşıyız. Ama bizim söylediğimiz ayrı bir şey. İki kişi severek evlenmiş, arada da yaş farkı yok. Resmi nikâh da var. Çünkü devlet bunların eline evlilik cüzdanlarını vermiş. Suçsa neden verilmiş?” dedi. Ancak o dönem evlilik hâli CHP tarafından “mağdur tecavüzcüsüyle evlendirilmek isteniyor” diye yansıtılmıştı.

ÇALIŞMAMIZI YAPTIK

Ailelere af değil; şartlı salı verme önerdiklerini belirten CHP'li Sertel “Biz sadece bu aileler gündeme gelsin istiyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık, hazırız. Şartlı salıvermeden yararlanan kişi eşine çocuğuna bakmazsa ya da aileyi mağdur ederse tekrar içeriye girme noktasında bir talebimiz oldu. Ama bu yanlış anlaşıldı. Kadınlar eşleri içerde olduğu için mağdur. Onların yaşadığı dramı hiç kimse görmüyor. Çocukları ilkokula gidiyor. Babası tecavüzden içerde yatıyor. O çocuğun ruh halini düşünebiliyor musunuz? Bu toplumsal bir yara. Bu konunun gündem de tutulmasını istiyorum” diye konuştu.

ŞOV YAPIYORLAR

CHP'nin bu adımına tepki AK Parti'den gecikmedi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu CHP'lilerde hiç utanma yok. İki yıl önce kanunu AK Parti getirdi, kabul edildi. Ancak, Başkanvekili Hamzaçebi, CHP'lilerin itirazı nedeniyle yeniden oynatacağım dedi ve kanun kaldı. Diyelim ki metinde sorun vardı, Genel Kurul'da düzeltebilirdik. Hem kanuna engel ol hem şov yap” ifadelerini kullandı.

Problem Yargıtay'ın yanlış bir içtihadında

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer: Cebir, şiddet, hile, tehdit olmaksızın çocuklar arasında gerçekleşen cinsel davranışlar, Türk Ceza Kanununa göre cinsel istismar suçunu oluşturmaz. Ama çocuklar, kanunen yasak olduğu halde dinî nikahı gibi hukuken geçersiz şekillerde bir araya getiriliyor. Örneğin 15 yaşında iki çocuğa düğün yapılıyor. Kız hamile kalıyor, doğumda yaşı küçük olduğu için konu adliyeye intikal ediyor. Burada Yargıtay, 15 yaşında baba olan çocuğu, cinsel istismardan cezalandırıyor. Yargıtay'ın bu kararları, kanuna aykırı. Ortada bir erken evlilik mağdurları sorunu değil, Yargıtay'ın yanlış bir içtihadı var. Bunu düzeltmek için yıllardır, ‘Akran çocuklar arasında cebir veya tehdide dayalı olmayan' cinsel davranışların cezalandırılmayacağı şeklinde bir düzenleme öneriyoruz. Bu geçmişe de etkili olur. Sorun çözülür. Ama bunu yapmak yerine, yetişkinlerin çocuklara yönelik cinsel istismar suçları, evlilik şartıyla affedilmek isteniyor. Tecavüzcüyle evlenme uygulamasını geri getirecek bu girişim, 2016 yılında sayın Cumhurbaşkanı tarafından önlendi. Bugün af tartışmaları ile yine gündeme geldi. Çocukların sorununun çözümü belli. Onların sorunu bahane edilerek, evlenme koşullu af, toplumda onarılmaz yaralara sebep olur.”

NE DEDİLER?

Avukat Mehmet Sarı: Bu bir sosyal yara Meclis el atmalı

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı: “Bir nebze vicdanı olan kimse, kadınların ve çocukların istismar edilmesine rıza gösterebilir mi? Ama netice itibariyle karşımızda önlemli bir sosyal yara var. Bu hukukî teknik bir mesele. Meclis'in tüm dengeleri gözetmek suretiyle mağdur eş ve çocukları kurtaracak düzenlemeyi yapması gerekiyor. Konunun özellikle CHP'li bir milletvekilinin gündeme getirilmesi kamuoyundaki bazı çevreler tarafından sabote edilmesini engelleyecektir.”

KADIN DERNEKLERİ: ‘Seviyoruz evlendik' suça kılıf olmasın

Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: “Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanı olduğu dönemde konuyu Meclis'e taşıdı. Biz karşı çıktık. Bugün de aynı şekilde karşı çıkıyoruz. Mesele, 18 yaş altı evliliğine referans arama meselesi değildir. Yanlış olduğu için o insanın ceza alması gerekir. Bu yanlışın devam etmemesi gerekir. “Seviyorduk evlendik” gibi kimse kılıf uydurmamalı. O zaman hırsızlığı da yaparken “Annesine ilaç lazımdı gitti para çaldı” olur. Merhamete sığınmasınlar.”

GETİRİN METNİ, KONUŞALIM

TBMM Erken Yaşta Evlilik İnceleme Komisyon Başkanlığı yapan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Milletvekili Atila Sertel'in açıklamalarına tepki gösterdi. “Biz erken yaşta evliliklerin olmaması gerektiği kanaatindeyiz” diyen Çalık, şunları söyledi: Toplumumuz erken yaştaki evlilikleri normalleştirmiş vaziyette. Bu normalleşmiş olan evliliklerde herhangi bir zorla evlilik, tecavüz edilip evlenmeyle alakalı değil. Erken yaşta yapılmış olan evliliklerde, evlilik devam ediyorsa, çocukları varsa ve bu konuda Türk Ceza Kanunun ilgili maddesine istinaden cezaevine giren eşlerle ilgili bir düzenleme yaptık. O günkü metin düzeltilebilir. CHP bizim metni beğenmiyorsa, buyursunlar metin getirsinler konuşalım. Konuşulması gerekir. Bununla ilgili bir düzenleme yapılmalı, CHP o günkü hatasından dönmeli.

Türkiye Gazetesi