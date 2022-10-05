CHP'den anayasa değişikliğine olumsuz yaklaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine ilişkin, “Kılıçdaroğlu samimiyse çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım" dedi. Erdoğan'a yanıt CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden şunları söyledi:

“Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AK Parti'de rahatsızlık oluşturdu. Desteklememek için anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni anayasa, yeni meclisin işi olacak.”

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