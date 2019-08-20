CHP'den HDP'ye tam destek

CHP'li birçok siyasetçi HDP'ye destek mesajları verirken İstanbul'da tekrarlan mahallî seçimlerde büyük oranda HDP'lilerin desteği ile seçilen Ekrem İmamoğlu da resmî Twitter hesabından açıklama yaptı. İşte o destek mesajları:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez.

CHP'li Muharrem İnce: Hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Belediye Başkanlarına isnat edilen suçlamalar hakkında ortada açık hukuki deliller varsa bunun gereğini bağımsız yargı yerine getirir.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanması hukuka aykırı, halkın seçimle siyasal tercihlerine darbedir.

CHP İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Uyanık ve dayanışma içinde olmak zorundayız

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel: Seçimle gelen artık seçimle gitmiyorsa iktidarı elinde tutan darbecidir faşisttir.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Halkın anayasal tercihlerine yapılmış bir darbedir.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının ‘bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu: Bu, demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Bu karar, toplumsal barışa katkı sunmayacağı gibi terörle mücadeleyi de zaafa uğratabilir. Terörle en etkili siyasi mücadele, demokratik temsili aşındırmakla değil milletin gönlüne girip seçim kazanmakla verilir.

İTTİFAK ARTIK ‘ÖRTÜLÜ' DEĞİL!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, üç gün evvel bir araya gelip Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın yaş gününü kutlamıştı. Buluşmada, Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu'nun methiyeler düzdüğü Selahattin Demirtaş'a destek siyasete de yansımış oldu.

(Türkiye Gazetesi)