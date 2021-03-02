CHP'li belediye kavşaktaki Osmanlı tuğrasını kaldırdı

Osmanlı tuğrası figürlü saat belediyeye ait bir alanda atıl vaziyette görüntülenince konu Mart ayı meclis toplantısında tekrar gündeme geldi.

AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri tuğralı saatin tekrar yerine konup konulmayacağını sorması üzerine açıklama yapan Yılmaz, tuğra konusunda bir toplantı yaptıklarını, orada 'Ne görmek istiyorsunuz' diye sorduklarını belirterek, "Sizden başka 'orada bir tuğra görmek istiyorum' diyen olmadı. Büyük çoğunluk başka şeyler görmek istiyor. Havalimanı kavşağı olduğu için ve Gazipaşa isminin Atatürk tarafından verildiği için, Atatürk'ü ve Gazipaşa'yı anımsatan bir görsel istediler. Nasıl bir görsel olacağı konusunda karar vermiş değiliz. Sizlerin de görüşüne açığız. Tuğrayı düşündüğünüz, istediğiniz bir yer varsa oraya taşırız. Başkan olarak benim görüşüm, biz Osmanlı kasabası değiliz. Tamam saygımız sonsuz. Atalarımızdır. 16 Türk devletinden biridir ama Gazipaşa Osmanlı döneminde kurulmuş, yada Osmanlı eserlerinin yer aldığı bir kasaba, ilçe değil. Cumhuriyet döneminde kurulmuştur, ismini Atatürk vermiştir. Burası Atatürk, Gazipaşa ve havalimanı üçgeninde bir şeyler düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok arzu ederseniz, insanlar isterse oraya taşıyabiliriz. Biz her konuyu insanlara soruyoruz” dedi.

Daha önce neden 'bakıma aldık' dediği soruldu

MHP'li Meclis Üyesi Avni Atay ise, farklı görsellerin kaldırılmadığını ancak Osmanlı tuğrasının kaldırıldığını hatırlatarak, “Bu zihniyetle ilçe yazboz tahtasına döner. Her gelen öncekinin yaptıklarını değiştirir. Buna meydan vermeyelim” dedi. Başkan Yılmaz, “Koyarken kime sordunuz? Ben kaldırırken niye soruyorsunuz? Bir önceki belediye başkanı koyarken kime sormuş? Kafasına göre koymuş, ben de kaldırıyorum. Benden sonra gelen de benim koyduğumu kaldırsın. Ama ben yine de 30-40 kişi çağırıp ‘burada ne görmek istiyorsunuz?' diye sormuşum. Bu Kur'an-ı Kerim değil. Tuğranın sanatsal bir değeri de yok. Bu bizim atalarımızın, padişahların kullandığı bir mühür. Olayı cumhuriyet ve Osmanlıyı kıyaslamaya yönlendirmeyin. Onlar da bizim atamız, Cumhuriyeti kuranlar da atamız” dedi.

AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Uysal'ın bir önceki mecliste tuğrayı bakım yapmak için söktüklerini hatırlatması üzerine sinirlenen Yılmaz, “Neden yerine koymadım çünkü siz itiraz ettiğiniz için istemiyorum. Biz daha şey yapmadan ‘tuğramız nerede' dediniz. Gelip benimle konuşmadınız. Kamuoyuna mesaj vermek istediğiniz. Fikir değiştirdim” dedi.

Ahmet Mervan Taş