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CHP'li Eren Erdem MİT'i hedef almış

CHP'li Eren Erdem MİT'i hedef almış
CHP'li Eren Erdem MİT'i hedef almış

FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimi sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis etmekten 19 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP eski Milletvekili Eren Erdem hakkında sosyal medya hesabından MİT’i hedef alan mesajları nedeniyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu bulunan CHP eski milletvekili Eren Erdem'in 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri öncesinde Twitter hesabından MİT'i hedef alan paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine Başsavcılık, suç unsuru içeren paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatmak için harekete geçti. Savcılık, Adalet Bakanlığına yazı yazarak Erdem'le ilgili soruşturma izni istedi. Bakanlığın ‘olur' yazısının ardından Erdem hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Erdem'in söz konusu paylaşımların kendisine ait olduğunu kabul ettiği aktarıldı. İddianamede Erdem'in “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçundan iki yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

Türkiye Gazetesi

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