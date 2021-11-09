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CHP'li Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonu: 11 gözaltı

CHP'li Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonu: 11 gözaltı
CHP'li Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonu: 11 gözaltı

İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesine yönelik gerçekleşen operasyonda, aralarında 2 belediye müdürünün olduğu 6 belediye çalışanı ile toplam 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin rüşvet almak ve vermekle suçlandığı öğrenildi.

CHP'li Kemalpaşa Belediyesine rüşvet operasyonu: 11 gözaltı - Tıkla İzle

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa Belediyesi'nde rüşvet alıp verme iddiaları nedeniyle 6'sı belediye çalışanı 11 kişiyi gözaltına aldı. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Öte yandan olayla ilgili gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

Operasyonun ayrıntıları belli oldu

Düzenlenen operasyonda Kemalpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü, İmar Müdürü ve bu birimlerde görevli memurların da aralarında bulunduğu 6'sı belediye çalışanı 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin rüşvet vermek, almak ve rüşvete aracılık etmek suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin, izinsiz yapı ve bina inşa eden firma ve vatandaşlara cezai işlem yapılmaması, yasal mevzuata uygun olmayan yapı ve binalara yapı ruhsatı ve yapı kullanma belgesi verilmesi karşılığında rüşvet alıp, verdikleri öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Başkan Karakayalı'dan açıklama

Olayla ilgili açıklama yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi. Başkan Karakayalı, olayı sabah saatlerinde belediye binasına geldiğinde öğrendiğini, soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye çalışanlarının olduğunu, konu ile ilgili net bilgilerinin olmadığını ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Öte yandan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ilerleyen saatlerde belediye tarafından resmi açıklama yapılacağını da sözlerine ekledi.

Ali İhsan Çiftçi
 

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