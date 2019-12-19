CHP'li Özel'e tepkilr çığ gibi: PKK'yı süpürünce rahatsız mı oldunuz!

CHP Milletvekili Özgür Özel tıpkı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gibi millî İHA ve SİHA'lar üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesini hedef aldı. Millî insansız hava aracı üreten Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan Özel'in “aile devleti” sözlerine cevap gecikmedi. Selçuk Bayraktar “Milletimize hizmet için 15 yıldır SİHA ve İHA üretiyoruz. Şimdi Akıncı TİHA geliyor. Sonra da insansız savaş uçağı inşallah. Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur? Asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. Selçuk Bayraktar'ın ağabeyi Baykar Genel Müdürü Halûk Bayraktar da, sosyal medyadan CHP'li Özel'i eleştirerek, “Türkiye'de uçabilmek için önce bu mandacı zihniyeti yenmeniz gerekiyor. Biz bu zihniyetle mücadele ede ede bu noktaya geldik. Yıldıramazsınız!” mesajını paylaştı. Özgür Özel'e siyasilerden tepki yağdı. İşte o açıklamalar:

TURAN: UCUZ VE SIĞ MUHALEFET

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Savunma sanayi âdeta altın çağını yaşıyor. İHA, SİHA, TİHA, ATAK Helikopteri, Bora ve Kasırga'sıyla Türkiye, tüm dünyada adından söz ettiriyor. Hatta ihracatlar başladı. Hayata geçirilen projeleri akrabalık bağıyla ilişkilendirmek ucuz ve sığ bir muhalefettir. Dün savunma sanayi ihtiyaçlarımız yabancı ülkelerden sağlanırken sesi çıkmayanların, bugün rahatsız olmaları manidar. Keşke muhalefet, eleştirmenin dışında ülkemizin yarınları adına bir söylem geliştirebilse.

POLAT: HDP İLE AYNI KAFA

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat: O kadar mantıksız bir konuşma ki. Çukur eylemlerini İHA bitirdi. Ülkede SİHA ve İHA yapılmasından rahatsızlar. Cumhurbaşkanı'nın damadı değil başka birisi de olsa fark etmez. Bunların hayatı Türkiye'de faydalı ne varsa karşı olmak. Bunlar HDP ile aynı kafada. Teröristleri bulduğumuz yerde imha ediyoruz. Bundan dolayı rahatsız oluyorlar.

YILDIRIM: MEVZU SİYASET DIŞI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Siyasette eğer rakibinizle ilgili sıkıntınız varsa, çıkar söylersiniz. Aileye dil uzatıp siyaset yapmak yanlıştır. Bayraktar'ı tebrik ve takdir ediyorum. ABD'nin, İsrail'in ve Batı'nın elinden bizleri kurtardı. Bayraktar'ın ürettiği İHA ve SiHA'ların siyaset dışında kalması arzumuz ve isteğimizdir.

ENGİNYURT: CİDDİYE ALMAYIN

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: CHP fikir üretemedikçe, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı kalplerini kararttıkça artık aile, çocuk, eş demeden herkese saldırmayı prensip hâline getirdi. Özellikle Özgür Özel, damatlar üzerinden siyaset yapıyor. Özgür Özel ciddiye alınacak bir adam değildir.

NOKTA ATIŞLARLA KRİTİK ROL OYNUYOR

CHP'lilerin “aile şirketi” diyerek karalamaya çalıştığı Baykar şirketi 1984'den bu yana Türkiye'nin teknolojik olarak bağımsızlaşması amacıyla yerli ve millî ürünler geliştiriyor. Türkiye'nin son yıllarda başarıyla ürettiği millî İHA ve SİHA terör örgütlerini yurt içi ve sınır ötesinde hareketsiz hâle getirdi. Suriye'de terör örgüleri DEAŞ ve PKK'yı perişan etti.

İHRAÇ EDER KONUMA GELDİK

Türkiye, elde edilen kabiliyet ve tecrübeyle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasına girdi. Bayraktar TB2 İHA, Katar'ın ardından Ukrayna'ya da ihraç edildi. Türkiye daha önce İHA'lar ABD'den ithal ediliyor, ABD'deki bazı çevreler siyasi nedenlerle bu araçların Türkiye'ye satışını engelliyordu. Şimdi ise Türkiye kendi geliştirdiği mili ve yerli bu araçları ihraç eder konuma geldi.



​Türkiye Gazetesi