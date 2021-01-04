İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP'li Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı

CHP'li Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li Sağlar hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Fikri Sağlar hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 30.12.2020 tarihinde katıldığı bir televizyon programında, ‘Türbanlı hakim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var. Bazıları militanca ve ideolojik takılıyor, bununla mücadele edilmeli' şeklindeki sözleri nedeniyle Durmuş Fikri Sağlar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216. maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan, re'sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Abdullah Sarica

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.