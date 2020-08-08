CHP'li seçmenin yüzde 54'ü İnce dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin politikalarından rahatsızlık duyan Muharrem İnce, CHP'den ayrılarak yeni parti için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çeşitli anketler yaptırarak halkın nabzını yoklayan İnce'nin çıkan sonuçlardan memnun olduğu ifade ediliyor. İnce'nin yaptırdığı söylenen bir ankette, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya ve İzmir'de 4 bin 500 kişi ile yüz yüze görüşüldü. CHP'ye oy veren kişilere 'CHP'nin Genel Başkanı kim olmalı? diye sorulduğu ve cevapların yüzde 54,5'inin 'İnce' şeklinde olduğu belirtildi. Aynı anket sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu'na destek yüzde 16'larda kaldı. Ankete katılanların geri kalanlarının ise İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismini verdiği bildirildi.

SEÇİM BARAJINI AŞABİLİR

Ankette ayrıca ‘İnce parti kurarsa oy verir misiniz?' sorusuna yüzde 9 oranında ‘Evet' dendiği ifade edildi. Bunun dışında iki araştırma daha yapıldığı, bunlardan birinde 'İnce'ye oy veririm' diyenlerin oranının yüzde 8, diğerinde ise yüzde 14 olduğu ileri sürüldü.

BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK

Muharrem İnce'nin, anketlere güvendiği ve beklediğinden daha fazla destek alacağını düşündüğü belirtilirken, İnce'nin hitabet yeteneğine dikkat çekiliyor. İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktığı iki kurultayda da adaylık için imza veren delegelerin iki katından fazla oy aldığına işaret edilerek, alanlara inmesiyle birlikte kendisine olan desteği katlayabileceği belirtiliyor. Ayrıca 24 Haziran Cumhurbaşkanı Seçimlerinde Muharrem İnce'nin CHP'nin aldığı oydan yüzde 8,1 oranında daha fazla oy aldığı da hatırlatılıyor.

CHP'LİLER “İNCE” DEDİ

İnce'nin parti kurmayı planlamasının ardından Ada Araştırma da anket yaptı. Ankette “Muharrem İnce'nin kuracağı partiye oy verir misiniz?” diye soruldu. CHP'ye oy veren seçmenlerden yüzde 30'u Muharrem İnce'ye "Oy veririm" derken, yüzde 28,8'i de "Belki oy veririm" dedi. CHP'lilerin sadece yüzde 41,2'si oy vermeyeceğini söyledi.

MERKEZİ HEDEF ALACAK

Bu arada, Muharrem İnce'nin 'ortadan kaybolmakla eleştirildiği cumhurbaşkanlığı seçimi gecesine ilişkin önümüzdeki günlerde bir belge açıklayacağı ve o gece sandıklara sahip çıkılmadığı konusunda CHP Genel Merkezini hedef alacağı iddia ediliyor.

​Türkiye Gazetesi