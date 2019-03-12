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CHP'liler AK Parti konvoyunun geçeceği yolu araçla kapattı

CHP'liler AK Parti konvoyunun geçeceği yolu araçla kapattı
CHP'liler AK Parti konvoyunun geçeceği yolu araçla kapattı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde AK Parti’nin konvoyunun geçeceği yol, CHP bayrakları bulunan bir otomobille kapatıldı. Olaya AK Parti’liler tepki gösterince otomobil şoförü, "Ben söyleneni yaptım " dedi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde AK Parti'nin konvoyunun geçeceği yol, CHP bayrakları bulunan bir otomobille kapatıldı. Yolun kesildiğini gören bir vatandaş ise bu ana yoldan belki İtfaiye geçecek veya Ambulans geçebilir, bu yol hangi hakla kapanabilir, bu yol devletin yolu, kapatılamaz" diye tepki gösterdi. 

AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun ise, "Bugün seçim çalışma yaptığımız yere arabayla yolu kapatıyorlar ve bizi sokmuyorlar ve bir başka Fabrika önünde tekrar kendi insanlarına slogan attırıyorlar. Bizi sevenler veya sevmezler, ama bize kimse ve Alaplı halkına saygısızlık yapamaz" şeklinde konuştu.  

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