İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

CHP'nin dayanışma yemeğinde yumruklar konuştu, salon karıştı

CHP'nin dayanışma yemeğinde yumruklar konuştu, salon karıştı
CHP'nin dayanışma yemeğinde yumruklar konuştu, salon karıştı

İzmir’de, CHP Kiraz İlçe Örgütü tarafından düzenlenen dayanışma yemeğinde İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, önceki dönem İlçe Gençlik Kolları Başkanı tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Bu saldırının ardından kavgaya partililerde dahil olurken, salon biranda karıştı.

CHP'nin dayanışma yemeğinde yumruklar konuştu, salon karıştı - Tıkla İzle

CHP Kiraz İlçe Örgütü, bir düğün salonunda birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği düzenlendi. Programa partililerin yanı sıra çok sayıda oda başkanı katıldı. Etkinliğin bitmesine kısa bir süre kala ailesi ve programa katılan misafirlerle sohbet eden İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı S.K.'nin yumruklu saldırısına uğradı.

Yumruklar havada uçuştu

Barut'un uğradığı yumruklu saldırının ardından, diğer partililer ile S.K. arasında yumruklaşmalar yaşandı. Ortalığın biranda savaş alanına döndüğü o anlar anbean kameraya yansıdı. Görüntülerde S.K.'nın, Barut'a arkadan hızlıca yaklaşıp yumruk attığı ve partililerin de daha sonra olaya dahil olduğu anlar yer alıyor.

Öte yandan, gençlik kolları başkanlığının devir sürecinden bu yana Barut ile S.K. arasında bir gerilim olduğu iddia edilirken, Barut'un saldırgan S.K. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. S.K.'nin ise parti tarafından disipline sevk edileceği belirtildi.

İLGİLİ HABER
Bursada amatör lig maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı Bursa’da amatör lig maçı sonrası taraftarlar arasında kavga çıktı
İLGİLİ HABER
Ankarada bıçaklı kavga: 1 yaralı Ankara’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
İLGİLİ HABER
İki grup arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı İki grup arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı
İLGİLİ HABER
İzmirde iki grup arasında köpek kavgası: Bir kişi cam şişe ile boğazından yaralandı İzmir'de iki grup arasında köpek kavgası: Bir kişi cam şişe ile boğazından yaralandı
İLGİLİ HABER
İstiklal Caddesinde yumruk yumruğa kavga kamerada İstiklal Caddesi’nde yumruk yumruğa kavga kamerada
İLGİLİ HABER
Bursada komşuların gürültü kavgasında silahlar konuştu Bursa’da komşuların gürültü kavgasında silahlar konuştu
İLGİLİ HABER
Avcılarda düğünde çıkan kavgada 6 kişi tutuklandı Avcılar'da düğünde çıkan kavgada 6 kişi tutuklandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.