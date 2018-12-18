CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu

Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde siyasi partiler belediye başkan adaylarını belirlemeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak belirlendi. Kararın ardından CHP'nin İBB başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, “Nihayetinde bu bir ulusal meseledir, çok önemli ve değerli bir yerel yönetim sürecidir. Bu manada İstanbullulara ve tüm Türkiye'ye hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Bu dediğim gibi önemli bir başlangıç anıdır. Çok güzel bir süreç yaşayalım. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Dünyanın merkezi olması gereken bu güzel kenti tüm unsurlarını bütün İstanbul'la tüm Türkiye ile hatta bütün dünya ile paylaşacağız. Çok kararlı bir süreç yaşayacağız. Aynı zamanda erdemli, özenli ve ahlaklı bir süreci bütün İstanbul'a yaşatacağımızdan emin olabilirler. Bu yönüyle hazırlıklarımızın İstanbulluların geleceği için en üst seviyede en değerli vatandaş hazinesiyle bu ilin yaşayanların içinde olduğu sürecin hep birlikte yönetileceğinden kimsenin şüphesi olmasın. En doğru kararı vereceğini bildiğimiz İstanbullularla yeni başlangıcı ve yeni dönemi, yeni sözlerin söylendiği bir süreci hep birlikte paylaşacağımızı söyleyerek Ekrem İmamoğlu olarak İstanbulluların huzuruna çıkmış bulunmaktayım. Bu kavramlarla Beylikdüzü'nde oluşturduğumuz sevgi ve saygı ortamıyla ilçede yaşayan herkesin kalbini kazandığımız gibi İstanbulluların kalbini kazanmaya geldiğimizi belirtiyor, tekrar herkese teşekkür ediyorum. Bu süreç tüm İstanbullulara hayırlı olsun Allah beni hiç kimseye mahcup etmesin” dedi.

Murat Delice

