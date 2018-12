CHP'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu

24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da 147, 6 Aralık'a 212 belediye başkan adayını belirleyen CHP PM'nin bugünkü toplantısının ardından 68 aday daha açıklandı. CHP'de önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), sonra Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından belirlenen adayları CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. 68 belediye başkan adayının belli olduğunu belirterek, "İstanbul'a Ekrem İmamoğlu, Ankara Mansur Yavaş, Adana Zeydan Karalar, Antalya Muhittin Böcek. Bunun yanında 4'te ilimiz var. Ağrı Ahmet Meriç, Bolu Tanju Özcan, Niğde Rasim Yılmaz, Sivas Ali Akyıldız, yine Kocaeli İzmit' te Milletvekilimiz Fatma Kaplan Hürriyet'e aday gösterdik" açıklamasında bulundu.

"Üyeliği her an gerçekleşebilir"

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Torun, Ankara adayı Mansur Yavaş'ın CHP' ye üye kaydının ne zaman yapılacağının ve Kılıçdaroğlu ile Yavaş'ın ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine, "Üyeliği her an gerçekleşebilir. Sayın Genel Başkan ve Mansur Yavaş'ın diyalogu ile her an gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

Mersin, İzmir, Bursa adayının ne zaman açıklanacağı sorusu üzerine Torun, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta olabilir henüz kararı alınmadı ama biz Mersin'i de İzmir' i Bursa' yı en kısa sürede açıklayacağız. Ama Mersin ve Bursa'yı daha kısa sürede açıklayabiliriz. İzmir belki daha sonraya kalabilir. Adaylar noktasında çalışma devam ediyor. Titiz bir çalışma sürdürüyoruz. Ama yılbaşına kadar da belki bir PM gerçekleşebilir henüz kesin değil."

CHP'nin belli olan 68 belediye başkan adayının isimleri şöyle:

"Adana Büyükşehir Zeydan Karalar

Adana Çukurova Soner Çetin( Mevcut Başkan)

Adıyaman Merkez Yaylakonak Abuzer Aydın (CHP Belediyesi)

Ağrı Merkez Ahmet Meriç

Ankara Mamak Adnan Demirci

Ankara Büyükşehir Mansur Yavaş

Ankara Polatlı Sami Çay

Antalya Muratpaşa Ümit Uysal (Mevcut Başkan)

Antalya İbradı Serkan Küçükkuru (Mevcut Başkan)

Antalya Konyaaltı Semih Esen (CHP Belediyesi)

Antalya Döşemealtı Turgay Genç (Mevcut Başkan)

Antalya Aksu İsa Yıldırım

Antalya Finike Mustafa Geyikçi

Antalya Büyükşehir Muhittin Böcek

Aydın Kuşadası Ömer Günel (CHP Belediyesi)

Aydın Didim Ahmet Deniz Atabay (Mevcut Başkan)

Aydın Söke Levent Tuncel (CHP Belediyesi)

Aydın Efeler Mehmet Fatih Atay (CHP Belediyesi)

Bartın Ulus Çetin Selçuk Arslan

Batman Gercüş Kayapınar Osman Önel

Bitlis Tatvan Nazım Göçmen

Bolu Mudurnu Taşkesti Mustafa Acar

Bolu Merkez Tanju Özcan (Milletvekili)

Burdur Ağlasun Fevzi Kasap

Çanakkale Eceabat Metin Övün

Çanakkale Bozcaada Hakan Can Yılmaz (Mevcut Başkan)

Çorum Mecitözü Veli Aylar (CHP Belediyesi)

Diyarbakır Çınar Muharrem Öztürk

Diyarbakır Ergani Vedat Çetin

Diyarbakır Hani Emre Barç

Diyarbakır Çermik Abdülkadir Akdağ

Diyarbakır Silvan Gülistan Baysal

Diyarbakır Hazro Abdullah Kaplama

Edirne Uzunköprü Kırcasalih Hüseyin Tütüncü (CHP Belediyesi)

Erzincan Kemaliye Soner Coşkun

Erzincan Otlukbeli Haci Yeşildağ

Erzurum Yakutiye Cemal Koçak

Hakkari Çukurca Abubekir Aksaç

Hakkari Şemdinli Mirpenç Uysal

Isparta Eğirdir Mehmet Kaş

Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Enver Tunç

İstanbul Büyükşehir Ekrem İmamoğlu

İstanbul Beylikdüzü Mehmet Murat Çalık (CHP Belediyesi)

Karaman Kazımkarabekir Sami Evren

Kastamonu Pınarbaşı Mete Yılmaz

Kastamonu Çatalzeytin Mahir Muhlis Acar

Kırıkkale Balışeyh Hasan Erdal

Kırklareli Lüleburgaz Murat Gerenli (Mevcut Başkan)

Kocaeli İzmit Fatma Kaplan Hürriyet (Milletvekili)

Konya Akşehir Eyüp Oyan

Konya Hüyük Ali Büyükdoğan

Konya Yunak Muammer Diri

Muş Bulanık Yoncalı İsmail Gündüz

Nevşehir Merkez Uçhisar Bünyamin Şabab

Niğde Merkez Rasim Yılmaz

Ordu Kumru Osman Cayak

Ordu Gülyalı Ulaş Tepe

Rize Hemşin Şakir Bozak

Sivas Merkez Ali Akyıldız

Tekirdağ Saray Özgen Erkiş (CHP Belediyesi)

Tokat Almus Görümlü/Akarçay Ali Güneş (CHP Belediyesi)

Tokat Niksar Yazıcık Tuncer Uzunoğlu (Mevcut Başkan)

Tunceli Pertek Ruhan Alan

Yalova Termal Selcuk Can Uslu

Yozgat Boğazlıyan Yenipazar Halil İbrahim Alpaslan

Zonguldak Kilimli Muslu Sabahattin Adıyaman (Mevcut Başkan)

Zonguldak Devrek Çetin Bozkurt."

Pelin Üzek Kılıç - Fatih Erdoğan

EKREM İMAMOĞLU'NDAN İLK MESAJ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu, Twitter paylaşımında "İstanbul'un geleceği ve İstanbulluların mutluluğu için yola çıkıyoruz" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu, ilk mesajını sosyal medyadan verdi. İmamoğlu, Twitter paylaşımında "Beni bu göreve layık gören partime, genel başkanımıza ve tüm İstanbullulara içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Mansur Yavaş sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun" ifadelerini paylaştı.