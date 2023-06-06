CHP'nin Meclis Başkanı adayı Ankara milletvekili Tekin Bingöl



CHP, TBMM Başkan adaylığı başvurusunu yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP grup başkanvekilleri TBMM Genel Sekreterliği'ne gelerek aday başvurusu yaptılar. Özel yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ankara milletvekilimiz Tekin Bingöl'ü aday gösteriyoruz. Bundan önce diğer adaylar ziyaret ettiler. Bütün adaylara başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz



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