CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı! Mahir Ünal: 'Katılmayacağız'

MAHİR ÜNAL'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

-(CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırması) Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız.

-Bizim sorunlara yönelik yürüttüğümüz çalışmaların istismar ve şov malzemesi haline dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz

-KYK olayında olduğu gibi "biz söyledik onlar yaptı" tavrını takındılar. Aslolan gerçekleştirme iradesidir

-Türkiye bugün tahıl krizinde çözüm merkezi haline gelmiştir

-Bugün iktidar olmak için 6'lı masada bir araya geliyorsunuz, siz bunu bile beceremiyorsunuz. Birileri yalandan, iftiradan medet umarak siyaset yapacaklarını sanıyorsa Anadolu'nun irfanına çarparlar ve tuzla buz olurlar