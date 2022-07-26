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CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı! Mahir Ünal: 'Katılmayacağız'

CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı! Mahir Ünal: 'Katılmayacağız'
CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı! Mahir Ünal: 'Katılmayacağız'

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ünal, (CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırması konusuyla ilgili) ''Biz Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız'' dedi.

CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısı! Mahir Ünal: 'Katılmayacağız' - Tıkla İzle

MAHİR ÜNAL'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

-(CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırması) Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız.

-Bizim sorunlara yönelik yürüttüğümüz çalışmaların istismar ve şov malzemesi haline dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz

-KYK olayında olduğu gibi "biz söyledik onlar yaptı" tavrını takındılar. Aslolan gerçekleştirme iradesidir

-Türkiye bugün tahıl krizinde çözüm merkezi haline gelmiştir

-Bugün iktidar olmak için 6'lı masada bir araya geliyorsunuz, siz bunu bile beceremiyorsunuz. Birileri yalandan, iftiradan medet umarak siyaset yapacaklarını sanıyorsa Anadolu'nun irfanına çarparlar ve tuzla buz olurlar

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