'CHP'nin yanlışı Everest'i geçti'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin yanlışının Everest'i bile geçtiğini ifade ederek “Kılıçdaroğlu'nun çizgisi Kuvayımilliye değil olsa olsa Kuvayıinzibatiye'dir” dedi. Dün Yozgat ve Kırıkkale mitinglerinde konuşan Bahçeli özetle şunları söyledi:

KANDİL'LE OMUZ OMUZA

“CHP-HDP-SP-İP-ÖDP bir olmuş, mahvımızı planlayanlarla omuz omuza vermişlerdir. Sırtlarını Kandil ve Pensilvanya'ya dayamışlardır. Hedefleri bölünme senaryolarına çanak tutmaktır. Bunları yaparken PKK'nın siyasi uzantılarıyla hareket etmekten gocunmuyorlar. Belediyelerde yeni bir çukur ve hendek siyasetine kapı aralıyorlar. Cumhur öldü mü ki Kürdistan'dan bahsedebiliyorlar? Ey densizler, bre gafiller. Zillet oradaysa millet burada.

YA BEKA YA BELA

Ne kadar kumpasçı, komplocu, yıkım senaristi, dağılma figüranı, hıyanet taşeronu varsa faaliyet hâlinde. Alayı birden karşımıza dizilmiş ülkemize parmak sallıyor. Alayı birden ülkemizi kaosa sürüklemeye gayret ediyor. Şimdi bizim karşımızda iki seçenek vardır. Ya hep birlikte olacağız, ya da hep birlikte yok olacağız. Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız. Tarih boyunca esareti kabul etmemiş bir millete yakışan neyse zamanı gelince biz de onu yapacağız. Devletimizin ve milletimizin bekası için her şeyi göze alacağız.

BONCUK GİBİ DİZİLDİLER

Polonya'da yaşı henüz 21 olan Furkan evladımızı şehit eden alçak teröristlerle yol yürüyenlere Yozgat hesap soracaktır. Ezanla dalga geçen, Kürdistan'a göz kırpan CHP'ye Yozgat haddini bildirecektir. HDP'yle aynı karede olan İP'e Yozgat tahammül etmeyecek. CHP Genel Başkanı YPG'yi aklaya dursun, biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz. CHP-HDP-İP-SP-ÖDP boncuk gibi dizilmiş, Kandil'in yörüngesine, Pensilvanya'nın dümen suyuna girmiştir. CHP, PKK'yı besiye çekmiş, kuluçkaya yatırmıştır.

ÇİZGİSİ KUVAYIİNZİBATİYE

M. Kemal'in CHP'sinin PKK'lılarla bir araya geldiğini görmek bu partinin geçmişi açısından utanç kaynağı, rezalet yumağı, yüz kızartıcıdır. Kılıçdaroğlu'nun çizgisi Kuvayımilliye değil, olsa olsa Kuvayıinzibatiye'dir. Sağduyulu CHP seçmenlerine açık çağrımdır: Bu Kılıçdaroğlu'ndan kurtulun, CHP'ye çöreklenmiş defolu siyasetçileri sırtınızdan atın. Atatürk'ün posterlerini bebek katilinin kanlı ve karanlık resimleriyle yan yana getirenden CHP'li olmaz. Hani diyorlar ya “CHP'nin yanlışları Ağrı Dağı'nı da aştı” diye; ne Ağrı Dağı, bunların yanlışı Everest'i geçti Everest'i...”

KEPAZE OLDULAR

Bahçeli “Atatürk tam bağımsızlık yanlısı idi. Bugünün CHP'si tutsaklığa meraklı. Atatürk emperyalizmin amansız düşmanıydı. Bugünün CHP'si emperyalizmin taşeronu. Atatürk yerinden kalksa bunların alayını kovalar, yakaladığı yerde de denize dökerdi. Arife günü yalan söyleyenin, bayram günü yüzü kara çıkar. CHP Genel Başkanı'nın yüzü ise şimdiden simsiyahtır. Olan bitenler ayıptır, utanmazlıktır, aymazlıktır, kepazeliktir” dedi.

Türkiye Gazetesi