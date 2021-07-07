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Çiçeği burnunda çifti üzen kaza

Çiçeği burnunda çifti üzen kaza
Çiçeği burnunda çifti üzen kaza

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir çiftin nişan töreninde masaya konulan pasta devrildi. En mutlu gününde pasta kesemeyen gelin ise duygu dolu anlar yaşadı.

Çiçeği burnunda çifti üzen kaza - Tıkla İzle

Emrullah Parlak ve Gizem Demir çiftinin nişan töreninde herkesi şaşırtan bir kaza yaşandı. Toplu fotoğraf çekiminden sonra masaya konulmaya çalışılan pasta devrildi.

Cep telefonu ile saniye saniye kaydedilen görüntülere, gelinin masayı tutmaya çalışması da yansıdı.

Olayın ardından çift ve davetliler büyük bir şok yaşadı.

En mutlu gününde pasta kesemeyen Gizem Demir de gözyaşlarına hakim olamadı. Konuklar ise "Boş ver olan pastaya olsun, size bir şey olmasın" diyerek genç kadını teskin ettiler.

Uğur Buber-Gönül Efe
 

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