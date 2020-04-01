Çiçek açan badem ağaçları bu zor günlerde umut oldu

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen badem ağaçları Afyonkarahisar'da çiçek açtı. Şehri tam karşıdan gören Hıdırlık Tepesi'nin yamaçlarında bulunan badem ağaçlarının çiçek açtığını gören Fotoğraf Sanatçısı Çağrı Selek, hem şehri hem de çiçek açan ağaçları fotoğrafladı. Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu koordinasyonunda gerçekleşen çekimlerde ortaya kartpostallık fotoğraflar çıktı.

“İnsanların ruhuna iyi gelecek fotoğraflar yakalamak istedim”

Coronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğimizi söyleyen Çağrı Selek, insanlarının ruhuna iyi gelecek fotoğraflar çekmek istediğini ifade etti. Selek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Dünya zor günlerden geçiyor. Coronavirüs salgını nedeniyle ne yazık ki evlerimize kapanmış bulunmaktayız. Bu durum bizleri ruhsal olarak olumsuz etkiliyor. Bende bu süreçte insanların ruhuna iyi gelecek fotoğraflar çekmek istedim. Ne yapabilirim diye düşündüm ve aklıma şöyle bir fikir geldi. Şu anda doğanın uyandığı bir mevsimdeyiz. Ağaçlar çiçek açıyor. Kuru yamaçlar eşsiz bir görünüme sahip oluyor. Afyonkarahisar, doğa fotoğrafçıları için gerçekten çok güzel bir durak.”

“Güzel günlerin geleceğini fısıldayan fotoğraflar çekmek istedim”

Baharın insanlara umut olduğunu ifade eden Selek, “Hıdırlık Tepesi'de bu duraklardan bir tanesi. Burası Karahisar Kalesi'ni çok net gören tepe. Bu tepenin yamaçlarında çok sayıda badem ağacı var. Baharın gelmesi ile birlikte tüm badem ağaçları çiçek açmış. Şehirle birlikte bu badem ağaçlarının çiçek açmış hallerini fotoğraflamaya çalıştım. Ortaya güzel fotoğraflar çıktı. Evde kalanların baktıklarında onları umutlandıracak, onlara güzel günlerin geleceğini fısıldayacak fotoğraflar yakaladığımı düşünüyorum. Umarım bir nebzede insanların ruhuna dokunabilmişimdir” diye konuştu.

Hayati Kanat

