Çiçekler açtı, arılar bal mesaisine başladı

Türkiye'de bal üretiminde ilk sıralarda yer alan Sivas'ta baharın gelişiyle birlikte kış uykusuna yatan arılar, uyanarak bal üretmeye başladı. Sivas'ta yaklaşık 443'ü endemik yaklaşık 2 bin farklı çiçek bulunması özellikle gezgin arıcılar için Sivas'ı vazgeçilmez kılıyor.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde arıcılık yapan Adem Yazıcı, yağmur ve soğuktan dolayı sezonu geçte olsa açıklarını belirtip geçtiğimiz yıl 2 tona yakın bal sağdığını bu yıl ise daha fazla rekolte beklediğini söyledi.

Yazıcı, arılarla yeni doğmuş bebek gibi ilgilenilmesi gerektiğini belirterek, “Yağmur ve soğuklardan dolayı sezon baya geç açıldı ama şuanda havalar iyi, inşallah sezonda böyle güzel geçer. Bizim bulunduğumuz bölgede çiçekler yavaş yavaş açmaya başladı. Bulunduğum bölgenin tabiatı arıcılık olarak çok güzel. Burada çok çeşitli bal bitkileri var. Ben geçen sene 2 tona yakın bal hasat ettim, bu senede mevsimler böyle giderse geçen senenin rekoltesini aşabiliriz. Bu arıcılıkta arılar yeni doğmuş bebek gibi, kırkı çıkmamış bebek gibi bakıma muhtaç bir canlı. Bakımında hastalıklara dikkat edeceksin, başka yerlerden getirdiğin kovanları kullanmamaya çalışacaksın. Dışarıdan arılara hastalık gelmemesi için başka kovanlardan geldiğin zaman kendini dezenfekte edeceksin. Ben gün içerisinde burada, arıların ilaçlamasını yapıyorum. Arıların bu zamanlarda yoğun çalıştırmak lazım ve hastalıklara karşı koruyup beslenmelerine dikkat edilmesi lazım. Bu şekilde bahar hazırlıklarını yapıyoruz” dedi.

Volkan Kaplan - Mert Taha Varol - Nevzat Yücel

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