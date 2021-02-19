Çiçekleri sattı, ihtiyaç sahiplerine el uzattı

4 Şubat 2021 tarihinde yapılan olağanüstü belediye meclis toplantısında Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Mehmet Savran'a bugüne kadar 100'ün üzerinde ‘hayırlı olsun' çiçeği geldi. Başkan Savran, başkanlık binasında makamının bulunduğu katta yer alan çiçeklerin satışı için verdiği talimatın ardından elde edilen gelir ile kentteki fakir ve dar gelirli aileler için gıda paketleri hazırlattı. Hazırlanan gıda paketleri belediye görevlileri tarafından çeşitli mahallelerdeki fakir ve dar gelirli ailelere dağıtılırken, Başkan Savran da bazı mahallelerdeki dağıtıma eşlik etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, “Şimdi başkan olmam hasebiyle vatandaşlarımız tebrik ziyaretlerine geliyorlar, çiçek gönderiyorlar. Bunları engellemenin bir manasının olmadığını düşündük. İlk başta bir yardım kampanyası mı yapsak, çiçek göndermeyin de bağış çağrısında mı bulunsak diye düşündüm. Daha sonra gelen çiçekleri toparladık. Sonrasında çiçekçi esnaf arkadaşımız ile irtibata geçerek değerlendirdik. Karşılığında bir miktar para elde ettik. Bunu da yardımı ihtiyacı olan işte bot, ayakkabı ihtiyacı olan çocuklarımıza ihtiyaçlarını aldık. Gıda kolisi ihtiyacı olanlara gıda paketleri hazırladık. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bu tür çalışmalarımız zaten devam edecek. Halkımızın her türlü hizmet almaya hakkı var. Biz hizmet için buradayız. Bu tür yardımlar da belediyemiz aracılığıyla devam edecek. Yani çiçek gelmesini engellemek yerine gelen çiçekleri değerlendirmek gibi bir yol seçtik. Yardımlarda bulunmak isteyen hemşehrilerimiz bize gelerek kampanyamıza makbuz karşılığında bağış yapabilirler. Biz de bu bağışları ihtiyaç sahiplerine iletmiş olacağız” diye konuştu.

Coşkun Sağlamdin