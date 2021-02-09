CIFF Guangzhou, yeniden konumlandırmada yeni bir girişim başlattı

CIFF Guangzhou, yerli ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra, sektörün mevcut durumuna yanıt olarak ‘Tasarım Trendi, Küresel Ticaret ve Tüm Tedarik Zinciri' kapsamında bir yeniden konumlandırma girişimi başlattığını duyurdu. Fuarın, bu yeni konumlandırmayla tasarım yenilikçiliğini geliştirmeye ve yerli satışların arttırılmasında yeni bir odaklanmayla ihracat faaliyetlerini dengelemeye devam edeceğini bildirdi.

Verilen bilgiye göre CIFF Guangzhou, endüstri dönüşümünü orijinal tasarım yoluyla ilerletme amacına bağlıdır. Temmuz 2020'deki 45'inci buluşmasında, modern Çin mobilya tasarımının kültürel, sanatsal, model ve marka değerini yeniden ele almak ve keşfetmek için sanat, tasarım ve yaşamın nasıl entegre edileceğine odaklanan 'Tasarım Baharı' Çağdaş Çin Mobilya Tasarım Fuarı'nın ilki gerçekleştirilmişti. Şık ve trend belirleyici parçalara odaklanan 2030+ Uluslararası Geleceğin Ofisi gibi diğer faaliyetlerle birlikte, bu etkinlik, CIFF Guangzhou'nun yeni konumlandırmasını kucaklayıp uygulamaya koyuşunu temsil ediyor.

CIFF Guangzhou 2021'de yerli satışları ve ihracatı artırmak için türünün tek örneği olan tamamıyla işlevsel bir platform oluşturmaya da odaklanacak. Her iki iş akışı, Çin'de yeni bir ekonomik faaliyet dönemi yerleşirken birbirini tamamlayacak. Yurtiçinde, işletme işlevini güçlendirip önde gelen markaları bir araya getirecek, yeni sektör eğilimlerini ve pazar özelliklerini belirleyecek, sergileri ve mağazaları birbirine bağlayacak ve hassas pazarlama yoluyla tüketici erişimini artıracak. Küresel ticareti teşvik etmek için üç ana plana odaklanacak. CIFF Guangzhou sektörün hem üretime hem de satışa dönük akışını entegre etmek için önemli konumundan yararlanmaya devam ederken, mobilya mağazalarını, işletmeleri, distribütörleri ve sergi sahiplerini daha fazla şehirde bir araya getirmek için ağları etkinleştirmeyi, kitleleri ve kanal kaynaklarını birleştirmeyi, üretici niteliklerini ilerletmeyi, tasarımcıları ve kurumları birbirine bağlamak için tanıtım turları ve etkinlikleri düzenlemeyi, ayrıca gayrimenkul sektöründeki varlığını artırmayı planlıyor.

47'nci CIFF Guangzhou'nun, 18-21 Mart ve 28-31 Mart 2021 tarihleri arasında Canton Fair Complex ile Guangzhou'daki PWTC Expo'da düzenleneceği belirtildi.