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Çift gökkuşağı görenleri şaşırttı

Çift gökkuşağı görenleri şaşırttı
Çift gökkuşağı görenleri şaşırttı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde aynı anda görülen iki gökkuşağı şaşkınlık oluşturdu.

Pek sık rastlanmayan doğa olaylarından birisi Fatsa ilçesinde az yağan yağmur sonrası gerçekleşti.

Gökyüzünde önce bir gökkuşağı belirirken, kısa bir süre sonra üzerinde ikincisi ortaya çıktı. Saat 17.15'te meydana gelen görüntüyü cadde ve sokaklarda vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Yaklaşık 5 dakika sonunda iki gökkuşağı birden kayboldu.

Pek nadir görülen iki gökkuşağını gören vatandaşlardan Yakup Sucu, ilk defa iki tane gökkuşağını aynı anda gördüğünü ifade ederek şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

Ahmet Altay
 

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