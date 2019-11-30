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Çift sürerken devrilen traktörün altında kaldı

Çift sürerken devrilen traktörün altında kaldı
Çift sürerken devrilen traktörün altında kaldı

Denizli’nin Çal ilçesinde çift süren bir şahıs kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Çal ilçesi Kocaköy Mahallesinde meydana geldi. Tarlada 20 NH 980 plakalı traktör ile çift süren Musa Kılınç'ın kullandığı traktör henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak devrildi.

Kılınç devrilen aracın altında kaldı. Durumu gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen traktörün altında kalan Kılınç'ı yaklaşık 20 dakikalık bir müdahale sonrası traktörün altından çıkardı. Kılınç ardından olay yerinde bekleyen ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Murat Kocabaş
 

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