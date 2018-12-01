Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) başvuru süresi uzatıldı |Çiftçi Kayıt Sistemi nedir?

Bu konuda 'Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yayımlandı. ÇKS yönetmeliğine göre, üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları üretim yılının 30 Haziran tarihinde sona ermektedir. Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS'ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılmamaktadır. Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 2018 üretim yılına ilişkin başvurularını 30 Haziran 2018 tarihine kadar yapamayan çiftçiler, söz konusu üretim yılına ilişkin çiftçi kayıt başvurularını 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapılabilecek.

Çiftçi Kayıt Sistemi nedir?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan ve çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır. Bu sistemin çeşitli fonksiyonları mevcut olup tarımsal destekleme araçlarının etkin ve rasyonel bir şekilde planlanması ve uygulanmasında kullanılıyor. Bakanlık tarafından ÇKS verileri gözetilerek çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yapılıyor.