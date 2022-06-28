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Çiftçiler ürünlerini domuzlardan korumak için silahla nöbet tutuyor

Çiftçiler ürünlerini domuzlardan korumak için silahla nöbet tutuyor
Çiftçiler ürünlerini domuzlardan korumak için silahla nöbet tutuyor

Şanlıurfa kırsalında görülen domuz sürüsü vatandaşları harekete geçirdi. Çiftçiler, ekinlerine zarar veren domuz sürüsünden kurtulmak için gece gündüz tarlada silahla nöbet tutmaya başladı.

Çiftçiler ürünlerini domuzlardan korumak için silahla nöbet tutuyor - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Yemişli Mahallesi'nde yaşandı. Tarlaların arasında ilerleyen domuz sürüsü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgede son zamanlarda domuz sürülerinin çoğalması üzerine harekete geçen çiftçiler, ürünlerini korumak için gece gündüz silahla nöbet tutmaya başladı. Kuşları korkutup ürünlerden uzak tutmak için tarımda kullanılan ses topunu traktörün üzerine kuran mahalle çiftçileri, ellerine de silah alıp tarlalarda nöbet tutuyor. Niyetlerinin keyfi olarak avlanmak olmadığını söyleyen çiftçiler, tek amaçlarının ürünlerini domuzlardan korumak olduğunu belirtti. Yetkililerden de yardım isteyen çiftçiler, domuz sürülerinin başta mısır olmak üzere bütün ekinlere zarar verdiğini dile getirdi.

Şinasi İnan

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