İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çiftçilerden koronaya inat üretim

Çiftçilerden koronaya inat üretim
Çiftçilerden koronaya inat üretim

Korona virüs salgını sonrası tarımsal üretimin aksamaması için çiftçilere yönelik yapılan düzenleme sonrası çiftçilere üretim izni verilmişti. Tarlasında, bahçesinde üretim için çalışmalarını sürdüren Muğlalı çiftçiler, ülkenin kurtuluşunun üretimden geçtiğini söyledi.

Çiftçilerden koronaya inat üretim - Tıkla İzle

Muğla'nın Menteşe ve Yatağan ilçelerinde silajlık mısır, saman ve sebze üreticileri bayramın üçüncü günü tarlalarında ve bahçelerinde üretime ve ekonomiye katkı sunmak için sıcak altında çalışmaya devam ettiler.
Yatağan Bahçeyaka Mahallesi'nden ailesi ile birlikte silajlık mısır üreten vatandaş, “Ülkemizde ekonominin durmaması amacıyla kendi tarlamızda aile bireylerimiz ile ekonominin yürümesi için tarlamızda çalışıyoruz” dedi.
Menteşe'nin Bayır Mahallesi'nden Kamil Uygun, koronaya inat üretmeye devam edeceklerini söyledi. Uygun, “Korona virüs dünyada ekonomiyi etkiliyor. Etkilediği için de biz inanıyoruz ki, üretim oldukça ülkenin ekonomisi kalkınır diye düşünüyoruz. Ne korona, ne virüs bizi üretimden durdurmaması gerekiyor. Üretici her zaman üretmesi gerekir” dedi.

Bekir Tosun
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.