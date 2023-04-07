Çiftçilere yaklaşık 1,3 milyar liralık tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “1 milyar 268 milyon 568 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

Çiftçilere aktarılacak ödemenin detaylarıysa şöyle:

"Fındık alan bazlı gelir desteği 845 milyon 133 bin 986 lira. Yaş çay desteği 379 milyon 492 bin 146 lira. Hububat-baklagil ve dane mısır desteği 25 milyon 641 bin 987 lira. Bombus arısı kullanım desteği 18 milyon 261 bin 600 lira. Damızlık ana arı desteği ise 38 bin 700 lira."

Huzeyfe Tarık Yaman



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