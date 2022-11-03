Çiftçinin hayatını kararttılar, 33 kameradan takip edilip böyle yakalandılar

Merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde çiftlik işleriyle uğraşan H.E'ye ait 100 bin lira değerindeki su motoru ve çapasını 3 gün önce çalan hırsızlık şüphelileri, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerce 33 farklı iş yerinin güvenlik kamerasının incelenmesi ile tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen Y.G ve İ.Y. ekiplerce 3 gün boyuncu adım adım takip edildi. 2 şüphelinin malzemeleri hurdacılık ile uğraşan M.Ö'ye verdiği öğrenildi. 26 suç kaydı olan İ.Y. ve 10 suç kaydı olan Y.G.'nin Cumalıkızık Mahallesi'nde bir evde yaşadıkları tespit edildi.

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