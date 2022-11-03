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Çiftçinin hayatını kararttılar, 33 kameradan takip edilip böyle yakalandılar

Çiftçinin hayatını kararttılar, 33 kameradan takip edilip böyle yakalandılar
Çiftçinin hayatını kararttılar, 33 kameradan takip edilip böyle yakalandılar

Bursa'da bir çiftçinin 100 bin lira değerindeki su motoru ve çapasını çalan hırsızlar, 33 güvenlik kamerasını izleyen polislerin 3 günlük takibiyle yakalandı. Şüphelilerin kaçış anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çiftçinin hayatını kararttılar, 33 kameradan takip edilip böyle yakalandılar - Tıkla İzle

Merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde çiftlik işleriyle uğraşan H.E'ye ait 100 bin lira değerindeki su motoru ve çapasını 3 gün önce çalan hırsızlık şüphelileri, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerce 33 farklı iş yerinin güvenlik kamerasının incelenmesi ile tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen Y.G ve İ.Y. ekiplerce 3 gün boyuncu adım adım takip edildi. 2 şüphelinin malzemeleri hurdacılık ile uğraşan M.Ö'ye verdiği öğrenildi. 26 suç kaydı olan İ.Y. ve 10 suç kaydı olan Y.G.'nin Cumalıkızık Mahallesi'nde bir evde yaşadıkları tespit edildi.

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