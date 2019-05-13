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Çiftçiyi kuraklık değil aşırı yağışlar vurdu

Çiftçiyi kuraklık değil aşırı yağışlar vurdu
Çiftçiyi kuraklık değil aşırı yağışlar vurdu

Son aylarda etkili olan aşırı yağışlar Diyarbakır ve çevresindeki çiftçileri olumsuz etkiledi. Ekinleri zarar gören çiftçiler, verimin beklentilerinin çok altında olacağını belirtti.

Diyarbakır ve çevre ilçelerinde son aylarda etkili olan dolu ve aşırı yağışlar buğday ve mercimek üreticilerini olumsuz etkiledi. Çiftçiler kuraklıktan değil, aşırı yağışlardan zarar gördü. Başak tutan buğday ve mercimekler olgunlaşmadan yağışlardan dolayı zarar gördü.

Çiftçi Ramazan Çelik, geçen sene verimin iyi olduğunu, buğday ve mercimeğin kendilerini tatmin ettiğini söyledi. Çelik, “Bu sene yağıştan dolayı ekinler çok fazla zarar gördü. Mercimek hemen hemen yüzde 99'u talan oldu. Tarlaların çoğunu millet kaldırıp başka bir şey ekiyor. Yağmurun ardından dolu da yağınca mercimek ile buğdaylar çok fazla zarar gördü, yanmaya başladılar. Yabancı otlar uzamaya başladı. Yani bu sene dönümü 20 kiloda 15 kiloda gelse gene iyidir. Normalde mercimeğin dönümü 250-300 kilogram geliyor” dedi.

"Perişan haldeyiz devletimizden destek bekliyoruz"

Çiftçi Sedat Çelik, önceden mazot, zirai ilaç, tohum ve gübre fiyatlarının kendilerini baya bir etkilediğini kaydetti. Çelik, “Bu sene genel bir afat geldi bundan dolayı hiçbir beklentimiz yok. Bundan dolayı perişan haldeyiz devletimizden her hangi bir tarım desteklemesini bekliyoruz” diye konuştu.  

Murat Başal - Rıdvan Kılıç

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