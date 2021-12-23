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Çiftlik alev alev yandı, 160 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı

Çiftlik alev alev yandı, 160 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı
Çiftlik alev alev yandı, 160 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde küçükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı. Yangında çiftlik alev alev yanarken 160 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı.

Çiftlik alev alev yandı, 160 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı - Tıkla İzle

Yangın, saat 19.00 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan Osman Demirörs'e ait küçükbaş hayvan çiftliğinde çıktı. Henüz neden çıktığı belli olmayan yangın kısa sürede büyüdü. Çiftlik sahibi Osman Demirörs durumu İnegöl İtfaiyesi ve Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Yangın yerine ulaşan ekipler, alevler arasında kalan 160 küçükbaş hayvanı kurtardı. İtfaiye ekipleri çalışmaları sonucunda yangını 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu çiftlik kullanılamaz hale gelirken kurtarılan hayvanlar yakındaki çiftliğe sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Salih Bilal Aslan

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