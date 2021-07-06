İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çiftlik Bank davası sanığı Aydın 7 saat aranın ardından yeniden ifade veriyor

Çiftlik Bank davası sanığı Aydın 7 saat aranın ardından yeniden ifade veriyor
Çiftlik Bank davası sanığı Aydın 7 saat aranın ardından yeniden ifade veriyor

Hafta sonu Brezilya’dan Interpol aracılığıyla yurda getirilen ‘Çiftlik Bank’ davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın’ın emniyetteki ifade işlemine 7 saat aranın ardından tekrar başlandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'de birçok kişinin dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan “Çiftlik Bank” soruşturmasının kilit ismi Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgusuna dün 22.00'de başlanmıştı.

Polisin hazırladığı 60 sayfalık soru listesini tek tek cevaplayan Aydın 7 saat sorguda kaldı. Sabah 05.00'e kadar süren ve öğlen 12.00'ye kadar ara verilen ifade işlemi şu sıralar devam ediyor.

Mağdur olduğunu iddia eden şikayetçilerin öne sürdükleri konularla ilgili suçlamalar yöneltilen Aydın'ın sorgusunun yarın sonlanmasının beklendiği ve Mehmet Aydın'ın yarın adliyeye gönderilmesinin öngörüldüğü ifade ediliyor.

Sadık Kahraman
 

İLGİLİ HABER
Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydının polisteki ifadesine başlandı Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın’ın polisteki ifadesine başlandı
İLGİLİ HABER
Çiftlik Bank davasında flaş gelişmeler! Çiftlik Bank davasında flaş gelişmeler!
İLGİLİ HABER
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydının Giresundaki kaçak villası mühürlendi ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Giresun’daki kaçak villası mühürlendi
İLGİLİ HABER
Tosuncuk Lakaplı Mehmet Aydın Türkiyede! 'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de!

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.