Çiftlik Bank davası sanığı Aydın 7 saat aranın ardından yeniden ifade veriyor

Alınan bilgiye göre, Türkiye'de birçok kişinin dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan “Çiftlik Bank” soruşturmasının kilit ismi Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorgusuna dün 22.00'de başlanmıştı.

Polisin hazırladığı 60 sayfalık soru listesini tek tek cevaplayan Aydın 7 saat sorguda kaldı. Sabah 05.00'e kadar süren ve öğlen 12.00'ye kadar ara verilen ifade işlemi şu sıralar devam ediyor.

Mağdur olduğunu iddia eden şikayetçilerin öne sürdükleri konularla ilgili suçlamalar yöneltilen Aydın'ın sorgusunun yarın sonlanmasının beklendiği ve Mehmet Aydın'ın yarın adliyeye gönderilmesinin öngörüldüğü ifade ediliyor.

Sadık Kahraman



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