Çiftlik Bank davasında flaş gelişmeler!

Binlerce kişiyi dolandıran ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki sorgu işlemleri devam ederken, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yetkisizlik kararıyla farklı illerden gelen dosyaların tek dosyada birleştirildiği öğrenildi. Ayrıca yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığı kaydedildi.

Soruşturmada mağdurların uğradığı zararın tespiti nedeniyle bilirkişi incelemesi yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Soruşturma dosyasında 102 mağdurun olduğu ve dosyaya 4 Temmuz 2021 tarihinde Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile kısıtlama kararı alındığı öğrenildi.

Ne olmuştu

Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank'ın kurucusu ‘tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz Perşembe günü Brezilya Sao Paulo'da teslim olmuştu. Cumartesi akşamı Türkiye'ye iade edilen Aydın'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gamze Erdemir



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