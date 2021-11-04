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Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın susma hakkını kullandı

Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın susma hakkını kullandı
Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın susma hakkını kullandı

Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın’ın polise ifade vermediği ve susma hakkını kullanacağını söylediği öğrenildi. Fatih Aydın'ın yarın Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edileceği bildirildi.

Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı Fatih Aydın susma hakkını kullandı - Tıkla İzle

Kardeşi Mehmet Aydın ile kurdukları 'Çiftlik Bank' sistemi üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yürütülen davanın iki numaralı sanığı Fatih Aydın, 3 aydır gözaltında tutulduğu Uruguay'dan Salı günü Brezilya üzerinden Türkiye'ye getirilmişti.

Çiftlik Bank Davası'nın iki numaralı sanığı Fatih Aydın'ın polise ifade vermediği ve susma hakkını kullanacağını söylediği öğrenildi. Fatih Aydın'ın yarın sabah erken saatlerde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edileceği bildirdi.

Sadık Kahraman
 

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