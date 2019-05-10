Çiftlik Bank sanıkları hakim karşısında

Binlerce kişinin kar vaadiyle dolandırılmasına ilişkin firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının görülmesine başlandı. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 11 tutuklu sanığın cezaevinden getirildiği, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlarının da salonda hazır bulunduğu öğrenildi.

Duruşmaya sanıkların kimlik tespitiyle başlandı. Kimlik tespitinin ardından sanık savunmalarına geçilmesi bekleniyor.

Mahkeme başkanı Melih Osman Çavuşoğlu, duruşma salonunda yer olmadığı gerekçesiyle basın mensuplarını içeri almadı.

Öte yandan, duruşma salonunun bulunduğu koridoru çelik bariyerlerle kapatılırken, sanıklar ve avukatları dışında salona kimse alınmadı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamede, 3 bin 762 kişi müşteki, 48 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.

Şüphelilerin bu sistem aracılığıyla 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira topladığı, katılımcılara bu dönemde 687 milyon 838 bin 995 lira geri ödeme yapıldığı anlatıldı.

Sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyım atandığı, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara el konulduğu ve örgüte ait olup ele geçirilen tüm dijital materyallerin bilirkişi eşliğinde incelendiği, gerekli kurumlardan raporların temin edildiği belirtildi.

Firari sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarından iadesinin istendiğinin belirtildiği iddianamede, Türkiye'de olduğu bilinen Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru'nun ise yakalama emriyle arandıkları belirtildi.

İddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istendi.

Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından toplamda 5'er 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

(Gamze Erdemir/İHA)